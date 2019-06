La coupe d’Afrique des Nations qui se joue actuellement en Egypte intéresse tous les sénégalais surtout avec la participation des lions du Sénégal. Le lutteur Papa Sow ne rate pas les matches du Sénégal. Joint au téléphone, il nous explique comment il vit cette CAN.

Le Puma de l’écurie Fass révèle à wiwsport.com qu’il change même son programme d’entrainement à chaque fois que l’équipe nationale du Sénégal joue un match. Il souhaite la victoire des lions ce lundi mais aussi que le Sénégal remporte cette compétition.

En tant que sportif comment tu vis la coupe d’Afrique ?

En tant que sportif, je suis la coupe d’Afrique des nations et il y’a de bons matches. Je veux que le Sénégal gagne la CAN, ce n’est pas facile mais ‘est mon souhait. Je demande aux joueurs de redoubler d’effort, qu’ils aillent un mental de fer et nous amènent la coupe au Sénégal.

Comment tu vois l’équipe sénégalaise ?

Je pense que c’est une très bonne équipe, il y’a juste quelques réglages à faire pour aller loin. Il faut que les joueurs montrent aussi plus de détermination, qu’ils continuent à se battre, même s’ils sont en train de le faire mais ne jamais laisser tomber »

Où est ce que tu vois cette équipe sénégalaise dans la compétition ?

Je vois cette équipe aller très loin. On a de grands joueurs capables de nous faire rêver comme l’avait fait la génération 2002. Donc il suffit qu’ils se donnent encore plus et la coupe viendra inchalla.

Comment tu suis les matches du Sénégal ?

Quand l’équipe nationale joue, mon programme d’entrainement change complètement. Je supporte mon pays parce que je suis un sénégalais. Du coup, même si nous sommes en réparation de combat , on change d’heure d’entrainement parfois surtout quand le Sénégal joue le soir. Ce qui veut dire qu’on tient trop à cette équipe nationale. Je suis un patriote. Quand le Sénégal enregistre une défaite, tu n’as même pas envie d’aller à l’entrainement parce que tu as mal ».

L’avenir de Papa Sow dans l’arène ?

Par rapport à mon avenir dans la lutte, nous sommes entrain de suivre les entraînements et attendre un combat. Cette fois-ci je vais revenir en force, je vais revenir plus fort. Dieu est grand on continue le travail »

Papa Sow a t-il quitter l’écurie Fass ?

C’était des rumeurs, je n’ai pas quitté l’écurie Fass. Je suis un fils de Fass. Donc un journal l’avait publié au mois d’avril pour faire un poisson d’avril et la rumeur avait commencé à circuler.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)