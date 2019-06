Après la Pologne, Cheikh Mbodj rejoint la France. Le pivot des lions va rejoindre la Jeep Elite française (Pro A) pour la saison 2019-2020.

Et c’est sous les couleurs de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez que va désormais évoluer Cheikh Mbodj (31 ans, 2.08m). Le lion va renforcer le secteur intérieur du club, quart de finaliste de la Pro A. Vice champion de Pologne et Vainqueur de la Coupe de la Ligue, il a tourné à 11.8 points, 6.1 rebonds et 1.2 passe décisive pour 15.1 d’évaluation en 24 minutes .

Laurent Vila, coach : « il n’aura aucun mal à s’adapter à la Jeep Elite »

« Le plus important pour moi était sa complémentarité avec Nicolas De Jong, avec un profil bien défini sur les compétences techniques et qu’il soit bien entendu le plus efficace possible. C’est un joueur d’expérience qui a de la dureté, de la verticalité, qui nous aidera à avoir la maîtrise du rebond pour lancer notre jeu d’attaque. C’est un joueur d’équipe qui est une bonne personne, des critères qui vont donner de la valeur au groupe. Il joue depuis quelques années avec sa sélection nationale du Sénégal et il pourrait d’ailleurs prendre part à la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu’au vu du basket qu’il a pratiqué jusque là, débutant en université américaine puis en évoluant dans plusieurs clubs européens, il n’aura aucun mal à s’adapter à la Jeep ÉLITE. »

Basket221