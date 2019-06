Accrochée par l’Angola (1-1) puis par le Mali (1-1) ce vendredi, la Tunisie ne vit pas le début de CAN 2019 dont elle rêvait… Critiqué pour ses choix après le premier match, le sélectionneur des Aigles de Carthage a déversé sa colère sur un journaliste de BeIN Sports.

Alain Giresse, a de nouveau été interrogé au sujet de sa composition contre l’Angola après le nul face au Mali. Un journaliste de BeIN Sports lui demandant, si au vu de la prestation en progrès de son équipe face aux Aigles, il ne regrettait pas de ne pas avoir aligné ce onze-là dès le premier match. Une question qui a beaucoup agacé le français…

« Soyez sincère… Soyez objectif… », a d’abord lancé le technicien. « Il n’y a rien de plus facile comme question… Vous me le dites après, vous ne me l’avez pas dit avant. » L’atmosphère s’est un peu détendue ensuite, mais cela n’a pas empêché Giresse d’envoyer une petite pique au journaliste lorsque celui-ci lui a fait remarquer que le dernier match contre la Mauritanie ne sera pas facile. »

Vous savez, depuis que j’ai joué au football ou que j’entraîne, je n’ai jamais entendu qu’il y avait des matchs faciles », a sèchement rétorqué l’ancien Bordelais, décidément tendu, ce qui peut se comprendre au vu de la pression croissante sur les épaules…

