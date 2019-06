Malgré le retour de Mané revenu de sa suspension, le Sénégal a été battu (1-0) par une équipe algérienne plus tranchante qui obtient sa qualification pour les huitièmes de finale.

Smail Benaceur, homme du match Total

”Personnellement c’est une fierté ce deuxième trophée remporté dans cette CAN. Je dois continuer à rééditer ces performances. Le plus important est d’avoir gagné pour prendre la tête de notre groupe. Il faut se concentrer sur la prochaine rencontre face à la Tanzanie et terminer en beauté.”

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie

”On espérait gagner et tenir un résultat positif. Nous avons bossé là-dessus depuis un mois pour préparer ce match et surtout en récupérant de la première rencontre. Le Sénégal avait beaucoup de qualités. Bravo aux joueurs qui ont fait un énorme travail. C’est vrai que battre le Sénégal n’est pas chose aisée mais ce n’est que le deuxième match.“

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

”Il est difficile de dire ce qui n’a pas marché. Le match était âprement disputé et ça s’est joué sur des détails. Il faut continuer à travailler. Il reste encore un match. Forcément quand vous perdez la 2e rencontre en phase de poules vous êtes avertis. Il y avait trois titulaires absents. Maintenant il faut bien récupérer surtout les blessés et remobiliser les troupes. Contre le Kenya ça sera un autre match. Sadio Mané n’a pas eu le rendement qu’il voulait et il le sait. Je pense qu’il va élever le niveau.”

CAF