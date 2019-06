L’équipe nationale du Sénégal, annoncée comme grand favori de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, a subi sa première défaite ce jeudi, face à l’Algérie (0-1). L’un des axes centraux des Lions, Pape Abou Cissé qui n’a pas encore joué un match, a réagi à ce revers au terme du galop des Lions de ce vendredi, au micro de Wiwsport.com.

Laissé sur le banc par Aliou Cissé malgré la blessure de Salif Sané, Pape Abou Cissé, le troisième axe central de métier de la Tanière a donné ses impressions ce vendredi au terme de la séance d’entraînement des Lions. Très touché par la défaite, Pape Cissé a avoué l’amertume d’une soirée de défaite. « C’est difficile de se réveiller au lendemain d’une défaite. On a battu la Tanzanie et hier on a perdu contre l’Algérie. Je pense que c’était un jour sans. Cela arrive parfois et on va tirer des leçons. L’équipe a tout donné, mais on n’a pas réussi à gagner ce match. Il y a un match à jouer et on va se concentrer sur ça. Le coach nous demande de ne rien lâcher et de continuer à travailler« , réagit Pape Abou Cissé au micro de Wiwsport.com.

Probable compère de Kalidou Koulibaly dans la charnière centrale lors du troisième match face au Kenya, Pape Abou Cissé est déjà focus sur la prochaine étape de cette CAN. Continuer sur la lancée et relever la tête face au prochain adversaire. « C’est un peu dur de perdre un match comme ça. On va continuer à travailler et relever la tête contre le Kenya. Je pense que tous les matches de la CAN sont des finales. Il n’y a pas de petites équipes. Il faudra se battre jusqu’au bout. Même les grandes équipes perdent des matches et parfois elles s’adaptent au jeu proposé par l’équipe adverse« , analyse le défenseur de l’Olympiakos après la séance du jour de la Tanière.

Peu convaincant lors de la rencontre face à l’Algérie, Kouyaté pourrait céder sa place au sociétaire de l’Olympiakos pour la prochaine sortie des Lions. Mais pour sa première participation à une CAN, Pape Abou ne semble pas encore convaincre son sélectionneur pour s’insérer dans le onze titulaire de l’équipe.

wiwsport.com (Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)