L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye sera l’officiel central du match Egypte-Ouganda prévu ce dimanche au stade international du Caire.

L’officiel sénégalais sera accompagnés des assistants Elvis Guy Noupué du Cameroun et Seydou Tiama du Burkina Faso.

Ces deux assistants l’avaient accompagné à la coupe du monde U20, qui avait eu lieu en Pologne du 23 mai au 15 juin dernier.

En plus de Maguette Ndiaye, deux autres arbitres sénégalais sont présents à cette CAN avec le central Issa Sy et l’assistant El Hadj Malick Samba.

APS