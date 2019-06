Le Sénégal affronte l’Algérie ce jeudi pour le compte de la deuxième journée de la poule C. Les lions jouent la finale de ce groupe composé aussi du Kenya et de la Tanzanie.

Comme l’avait annoncé wiwsport.com il y a quelques heures, Gana Gueye et Ismaila Sarr sont forfaits pour cette rencontre. Les deux joueurs ont des pépins musculaires et ils ne se sont pas entraînés hier avec le groupe.

Alfred Ndiaye va faire son entrée en jeu dans cette compétition. Le milieu de terrain de Malaga remplace Gana Gueye dans l’entre jeu des lions. En défense, Cheikhou Kouyaté prend la place de Salif Sané, blessé à la cheville gauche depuis le premier match.

Face à une équipe algérienne bien en place et rapide sur les couloirs, Aliou Cissé a changé son dispositif pour jouer en 4-2-3-1. Alfred Ndiaye et Pape Alioune Ndiaye joueront comme milieux défensifs derrière Krépin Diatta.

En attaque, on aura le trio Diao Baldé Keita qui sera à droite, Sadio Mané à gauche et Mbaye Niang sur le front de l’attaque. Moussa Wagué et Sabaly restent comme arrières.

Au stade 30 juin du Caire, les supporters sénégalais et algériens sont déjà sur place. Il y a une bonne ambiance et les deux équipes se préparent pour les échauffements. Pour rappel, le coup d’envoi est à 17h GMT (19h au Caire).

Voici le onze de départ des lions:

Edouard Mendy – Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Youssouph Sabaly, Moussa Wagué – Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta – Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Mbaye Niang

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)