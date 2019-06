Monaco n’envisagerait pas de reprendre Baldé Diao dans son effectif. Alors que son contrat de prêt avec l’Inter Milan tire à sa fin, le joueur sénégalais pourrait se retrouver sans club.

Auteur de 5 buts cette saison avec les Nerazzurri, Keita Balde Diao devrait rejoindre Monaco aprés la coupe d’Afrique des nations. En effet son contrat de prêt avec le club italien est arrivé à son terme. L’Inter Milan n’a pas levé l’option d’achat du joueur qui est arrivé en Italie en 2017, estimé à 34 millions d’euros.

Selon besoccer, Leonardo Jardim, l’entraîneur des monégasques, ne compterait pas sur l’attaquant de 24 ans dans son effectif. Son retour à Monaco n’est donc pas nécessaire.

Auteur du premier but des lions (son 5e en sélection) lors de la Can qui se déroule actuellement au Caire, l’ailier fort des lions devra faire plus pour rassurer de sa bonne forme et une place en France ou en Italie. Il ne lui reste que cette compétition pour convaincre les Nerazzurri de le retenir.

Rappelons qu’il est arrivé au Monaco en août 2017 pour 30 millions d’euros. Il y disputera 34 matchs pour 8 buts. Un résultat jugé insuffisant pour un club qui voulait compenser l’absence de Kylian Mbappé. En août 2018, il sera prête à l’Inter Milan.

