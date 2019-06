L’équipe nationale du Sénégal a joué son deuxième match de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019 face à l’Algérie, ce jeudi. Défaits par une surprenante équipe algérienne au terme d’une rencontre âprement disputée, les Lions d’Aliou Cissé ont déçu plus d’un. Ancien international sénégalais, Mamadou Niang a livré son analyse du match via la chaîne française, beIN Sport.

Ancien capitaine de l’équipe nationale, Mamadou Niang (4 buts) est le deuxième meilleur buteur du Sénégal en phase finale de CAN derrière Henri Camara (5 buts). Très déçu de la prestation des Lions de ce jeudi face aux Fennecs, l’ancien attaquant de l’OM a exprimé ses analyses du match sur la chaîne beIN Sport. « Je pense que c’est un match assez dur pour les deux équipes on est tombé sur un blocs bas de l’Algérie, très compact. Tactiquement je crois qu’ils ont respecté les plans de jeu de leur coach; leurs opportunités se sont créé sur des attaques rapides sur des pertes de balles de notre équipe au milieu de terrain, c’est pourquoi j’ai dit avant le match que l’absence de Gana Guèye est un gros coup dur pour l’équipe nationale du Sénégal et ça s’est vu sur ce match là. Parce que c’est un joueur qui a cette faculté technique à faire ces passes qui cassent les lignes, qui éliminent parfois trois à cinq joueurs et ce soir ça a manqué à l’équipe. On avait du mal trouver nos attaquants, alors que c’est lui qui donne le tempo à l’équipe« , affirme Niang après la rencontre.

Ancien avant-centre, Mamadou Niang est bien placé pour donner son avis sur la prestation des attaquants sénégalais. « Après c’est compliqué pour les attaquants de se procurer des occasions quand on tombe sur une équipe bien regroupé, qui défend bas, qui défend bien, qui est solidaire mais je m’attendais à quelque chose de mieux de la part de nos attaquants ce soir. En ce qui concerne Sadio Mané il n’a pas fait un gros match mais je ne suis pas déçu de sa prestation, parce qu’il ne peut pas tout faire à lui seul, il était trop seul en quelque sorte« , avoue Niang.

Interrogé sur le désormais statut du Sénégal suite à ce revers concédé devant l’Algérie, Niang pense que cette défaite devrait servir de leçon à la sélection des Lions. Avançant que la balle est désormais dans le camp d’Aliou Cissé, pour tirer des enseignements de ce match. « Non après tout c’est un match de poule, il reste un dernier match pour se qualifier. On apprend toujours de nos défaites. Maintenant il va falloir qu’Aliou Cissé trouve les solutions, quand il va tomber contre des équipes qui vont se regrouper en bloc bas », rétorque Mamadou Niang sur la chaîne beIN Sport.

