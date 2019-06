Malgré une entame de match palpitante, les Lions du Sénégal se sont pourtant très vite perdus dans leur stratégie de jeu face aux Fennecs de l’Algérie. Annoncé comme le grand favori de cette CAN 2019, le Sénégal s’est incliné ce jeudi devant une équipe plus forte sur tous les plans.

Face à son ami Belmadi ce jeudi, Aliou Cissé devait composer un onze victorieux sans ses premiers choix Gana Guèye au milieu de terrain et Ismaïla Sarr sur l’aile de l’attaque. Avec ces deux absences sans oublier la blessure de Salif Sané, un léger exercice n’attendait vraiment pas le sélectionneur des Lions. Du coup, Cissé a aligné un onze plus défensif qu’offensif en quelque sorte. Avec Alfred Ndiaye comme suppléant poste pour poste à Gana Guèye, Diao Baldé Keïta a été choisi pour remplacer l’attaquant de Rennes, Ismaïla Sarr.

Premiers à être menaçant dans la rencontre, les Lions ont pourtant très vite montré leur doute quant à la stratégie à entreprendre pour déjouer la mise en place algérienne. La première note tactique pourrait être le choix fort de presser haut Kalidou Koulibaly et non Cheikhou Kouyaté, la règle est claire: gêner les relances sénégalaises depuis le défenseur central du Napoli et faire un bloc compact au milieu de terrain.

En ce moment, un match costaud s’annonce alors pour Alfred et Badou Ndiaye qui devaient assurer les sorties de balles et essayer de toucher leurs attaquants, notamment l’atout majeur, Sadio Mané. Mais à part l’ombre du sociétaire de Malaga, on n’apercevra que les rares exploits de Badou Ndiaye qui posait quand même des problèmes aux Fennecs grâce à son volume de jeu. Contrairement aux Algériens qui mettaient en place de manière sereine leur plan de jeu, les Lions péchaient dans les phases de transitions, voulant trop souvent sauter les lignes et procéder à de longs ballons. Les deux formations vont toutefois rentrer aux vestiaires avec un score de parité au panneau d’affichage (0-0).

Avec une grande dose d’agressivité, les Algériens ont dominé sur tous les plans l’équipe du Sénégal, comme dirait Diomansy Kamara après le match. Djamel Belmadi qui faisait l’ironie hier en conférence de presse d’avant-match a bien gagné la bataille tactique devant son ami Aliou Cissé. Avec son joueur phare, Riyad Mahrez décisif au moment opportun (impliqué dans le but algérien), il a bien étudié et muselé la stratégie sénégalaise. Utilisant la profondeur et causant beaucoup de problèmes à la défense des Lions, grâce à son pressing, Bounedjah a été plus que pesant dans son système de jeu.

Sur les côtés, Sadio Mané a été vraiment gêné par le paire Mandi et Atal. Sortant rarement vainqueur de ses duels, ou même victime d’une faute, Mané n’a pas marqué son empreinte sur la rencontre. Il était trop timide pour une entrée en lice dans la Coupe d’Afrique où ses paires ont déjà signé leurs présences. Plus fringant sur son aile ce soir, Diao Baldé aurait dû faire expulser Bensebaïni, mais si seulement l’arbitre zimbabwéen était plus inspiré dans cette rencontre où il a manqué d’accorder un penalty au Sénégal, après un sandwich sur Sadio Mané dans la surface algérienne.

Dans un match bourré de fautes (19 fautes pour le Sénégal contre 34 pour l’Algérie), cette rencontre avait le goût du gâchis, pas du spectacle. Aucun joueur sénégalais n’est sorti du lot pour tirer les ficelles. Mais côté Fennec, on notera l’engagement de Bensebaïni et Guedjourah. Mais aussi de la présence de Aissa Mandi et de Riyad Mahrez.

