Le Sénégal va disputer son deuxième match de poule ce jeudi soir (17 heures Gmt) face à l’Algerie. Une deuxième sortie à la Can 2019 pour les Lions de la Teranga.

Match qui est en réalité, le premier pour la vedette de l’équipe, Sadio Mané. En effet, l’attaquant de Liverpool Fc avait suivi la victoire de ses coéquipiers (2-0) sur la Tanzanie, à partir des tribunes. Le récent vainqueur de Champion’s League européenne, purgeait sa suspension pour un match. Du coup, tous les spécialistes veulent assister à cette rencontre Sénégal-Algérie. Et se faire une idée nette de l’état de forme de Sadio Mané.

Si sa présence dans le onze de départ du Sénégal, ne fait aucun doute. Au-delà de la délicatesse du match pour les deux équipes en présence, c’est le retour de Sadio Mané dans le onze-type l’équipe des Lions de la Teranga qui retient les attentions. Les journalistes sportifs du continent en font d’ailleurs le principal sujet de cette journée. Absent du premier match face à la Tanzanie , Sadio Mané, la star des Lions de la Téranga, va-t-il donner plus d’arguments au jeu des Lions? Les Fennecs de l’Algérie auront-ils toutes les stratégies pour stopper l’attaquant de Liverpool ?

Le media algérien, « Le Buteur » s’y intéresse sérieusement et a mis en ligne des propos évocateurs du buteur Sénégalais «Pour ce qui est du match face à l’Algérie, on va bien le préparer. On sait que ce ne sera pas facile, mais tout est possible avec le Sénégal. On va faire notre possible pour gagner ce match. J’ai regardé la première mi-temps du match contre le Kenya, c’est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Ce sera un bon match». Comme pour mettre en lumière la volonté de Sadio Mané à faire de cet important match, un retour gagnant.

Pour Salif Diallo de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), l’entraîneur Aliou Cissé pourra bénéficier de la palette de jeu que va offrir Sadio Mané. « Avec sa vitesse, sa technique et son expérience, il va causer des soucis à l’équipe adverse. Évidemment, il va attirer l’équipe adverse et les autres pourraient se libérer et c’est le leader technique des Lions », soutient le chef de service des sports de l’Aps. Et de continuer son analyse pour faire cette autre lecture tactique : « Sur le plan technique, Sadio Mané va très vite. Il peut donner les ballons ou être la conclusion. Il peut jouer des deux côtés de l’attaque. Tout comme, il peut se muer en deuxième attaquant. Il va être un poison pour la défense algérienne. Il peut attirer à lui seul deux ou trois adversaires pour que d’autres coéquipiers en profitent. »

Une autre analyse est celle du célèbre blogueur ivoirien, Fernand Dedeh. L’ancien présentateur télé de la Rti, explique « Chaque équipe participante a 23 joueurs. En principe, c’est un moule collectif qui fait gagner. Mais un joueur, par qualité technique, sonaura, peut tirer son groupe vers le haut. Les Lions ont fait l’essentiel en gagnant le premier match. C’était important pour faire le plein de confiance ».

Après avoir assister aux qualifications des favoris tels que le Nigeria, l’Égypte, Fernand Dedeh pense que l’attaquant de Liverpool pourra apporter la nécessaire au groupe de Aliou Cissé afin de rejoindre le gotha des premiers qualifiés pour le second tour. « Le second match face à l’Algérie est important parce qu’il assure la qualification au Sénégal en cas de victoire. Sadio Mané, reposé, frais et percutant peut être décisif. Surtout qu’il a en face le citizen Ryad Marhez. Sadio Mané peut être le catalyseur pour le Sénégal ».

Source : avec Sport-ivoire