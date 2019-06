Historique ! La courte victoire (1-0) obtenue contre le Burundi à Alexandrie, pour le compte de la deuxième journée du groupe B, permet aux Barea de rêver d’accéder au prochain tour. Les Hirondelles ont craqué dans le dernier quart d’heure de ce match vibrant et n’ont toujours pas obtenu leur premier point à la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019.

Dès le coup d’envoi de cette rencontre, les Barea ont décidé de mettre la pression sur les Hirondelles. Les deux nouveaux venus dans le tournoi continental phare se livrent sans complexe dans les spectateurs d’Alexandrie.

Le bouillonnant Andrea allume la mèche à la 18ème minute à la suite d’une première frappe repoussée par le portier Nahimana. Mais la frappe lourde de l’attaquant malgache est encore repoussée par le gardien burundais.

Andrea, encore lui, ne peut maîtriser une belle ouverture en profondeur qui atterrit dans les mains de Nahimana. Cédric aussi s’illustre mais ne trouve pas le coche. Les Malgaches ont l’envie mais manque de précision dans le dernier geste.

L’intensité redescend avant la pause sous la chaleur égyptienne. Avant de regagner, les vestiaires. Une autre opportunité se présente pour Nomenjanahary qui se présente seul devant le but adverse mais Berahino lui subtilise le ballon de justesse

Sur le corner suivant, nouvelle alerte pour les Burundais, Romain Metanire reprend de la tête et le ballon est sauvé sur la ligne par Duhayindavyi. Au retour des vestiaires, l’intensité diminue et les Burundais dominent les débats. Les Burundais s’illustrent avec Gaël Bigiriman qui reprend de la tête à la 63e minute mais manque le cadre.

Il s’illustre à nouveau sur coup franc quelques minutes plus tard, obligeant Adrien Melvin à se détendre. La différence vient d’un autre coup franc magistral à la 78e minute de jeu quand Ilaimaharitra allume du droit le portier burundais qui ne peut rien faire.

Cette ouverture du score intervient dans une seconde mi-temps où les Burundais avaient pris le jeu à leur compte. Les Burundais tentent de se ressaisir et après un bon travail sur le côté droit de la surface, Bigiramana décoche un missile bien repoussé par le portier malgache.

Les Burundais accusent le coup et Madagascar essaie d’en profiter mais sans concrétiser. A la 88e minute, Ilaimaharitra manque d’inscrire un doublé sur un nouveau coup franc sauvé par le gardien burundais.

Les Barea sont presque assurés de disputer les huitièmes de finale de la CAN Total 2019. Un exploit pour une première participation ! Quant aux Hirondelles du Burundi, elles se voient condamnées et ne peuvent plus espérer qu’une place qualificative en tant que meilleur troisième.

