L’Algérie et le Sénégal se sont frottés à trois reprises dans une phase finale de coupe d’Afrique des Nations. Et jamais, les lions du Sénégal n’ont réussi à s’imposer devant les fennecs.

La première conformation entre les deux nations remonte à la CAN-1990 à Alger. Les algérien avaient pris le dessus. Les deux équipes se sont croisées 25 ans après en Guinée équatoriale (CAN-2015) dans la phase des poules. En troisième match des poules qui était très décisif pour la qualification en quart de finale de l’épreuve, les verts s’imposent à nouveau sur le score de 2 à 0, sur des réalisations inscrites par Mahrez et Bentaleb.

Deux ans plus tard, Algériens et Sénégalais se retrouvent une nouvelle fois en phase finale d’une Coupe d’Afrique lors de la phase de groupe au Gabon (CAN-2017). Alors les lions ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de cette compétition, Aliou Cissé décide de mettre son équipe B pour la troisième et dernière journée du groupe. Les lions reviennent deux fois au score, pour un 2-2 au score final.

Pour leur quatrième duel en phase finale de la Can, l’enjeu n’est rien d’autre que la première place de la poule C ainsi qu’une place en huitièmes de finale de cette compétition.

Vainqueurs de leur première match respectivement contre la Tanzanie et le Kenya, les deux équipes voudrons confirmer leur statut de favori et se détacher définitivement. Les lions tenteront de s’imposer devant les fennecs afin d’écrire une nouvelle page de cette confrontation mythique.

Pour cette énième confrontation, Aliou Cissé retrouve son leader technique, Sadio Mané, absent lors de la première journée pour cumul de carton. Cependant le technicien sénégalais sera privé de Salif Sané blessé à la cheville gauche d’Idrissa Gana Gueye et d’Ismaila Sarr.

