Le Sénégal joue la coupe d’Afrique des nations 2019 au Caire. Les lions ont gagné leur premier match face à la Tanzanie (2-0) et préparent la deuxième journée face à l’Algérie. Henri Camara, l’ancien international sénégalais de la génération 2000 et 2002 a joué des coupe d’Afrique et fait partie des meilleurs joueurs de sa génération.

Henri Camara est revenu dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com sur la prestation des lions lors de la première journée face à la Tanzanie. L’ancien international sénégalais estime que cette équipe sénégalaise pourrait se qualifier en finale de cette CAN qui se joue actuellement en Egypte.

Le Sénégal a battu la Tanzanie lors de la première journée, qu’est ce que tu pense de la victoire ?

D’abord permet moi de féliciter les lions et leur coach. Le premier match était un match bien abordé. Les joueurs on montré qu’ils sont des leaders et qu’ils avaient plus envie de gagner le match. Je pense qu’ils vont continuer comme ça pour le reste de la compétition.

On a vu un attaquant comme Mbaye Niang a manqué de réussite, qu’est ce qui explique cela ?

Cela arrive. Il y’a des joueurs où tu n’as pas de chance. Mais Mbaye Niang est un attaquant qui crée des occasions et qui marque des but. Durant ce match, il a juste manqué de concentration, raison pour laquelle il a raté ces occasions. Mais prions pour lui et il faut qu’on l’encourage. Cela va venir durant les prochaines rencontres.

Et la prestation de Diao Baldé Keita, qui était absent du onze depuis quelques temps ?

Diao Baldé keita je le félicite. Il a un bon moral et il l’a montré dans ce match. Je l’encourage pour qu’il redouble d’efforts et qu’il sache que ce n’est pas encore fini, la compétition vient de commencer.

Krépin Diatta a été élu homme du match, qu’est ce que tu penses de sa prestation ?

Krepin Diatta quand je l’ai vu joué pour la première fois avec l’équipe nationale. Ce que je me suis dit, c’est qu’il n’a a peur de rien. Il joue à l’aise il n’a pas de rien. C’est bon de l’encourager et de le motiver encore parce qu’il est jeune. Moi je l’encourage qu’il continue sur cette lancée et avec le temps il fera de très bonnes choses.

On a vu un milieu de terrain qui a créé des difficultés aux tanzaniens, que penses tu de ce trident ?

Mais ce trident, c’est le milieu de terrain du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui aime le beau jeu. Quand tu as Pape Alioune Ndiaye, Krepin et Gana tu as forcement un bon jeu. Maintenant il faut les attaquants restent concentrer car avec ces milieux de terrain à chaque instant ils vont te donner des ballons. Donc il faut rester concentrer pour ne pas être surpris ou des choses comme ça.

Comment les lions doivent aborder le match face à l’Algérie ?

J’ai joué contre l’Algérie et je connais leur philosophie de jeu et leur football ne change pas. Contre cette équipe, il faut être prêt. C’est une équipe qui joue. Ce que je conseille aux joueurs, c’est de ne pas avoir un excès de confiance. Mais aussi il ne faut pas laisser les algériens prendre le match en main. Il faut jouer notre jeu et ne pas les laisser prendre le dessus, sinon ils vont nous créer des difficultés.

Le Sénégal est-il favori dans cette Coupe d’Afrique ?

Le Sénégal est bel et bien favori. Même si on a pas gagné de coupe, le Sénégal est favori. Et c’est normal parce qu’on a de grands joueurs qui font de bonnes choses dans leurs championnats. Maintenant c’est à eux de montrer qu’ils sont bons et c’est ce que veulent les sénégalais. Si on joue le deuxième match comme la première (Contre Tanzanie), on peut faire de bonnes choses. Nous avons une équipe qui monte en puissance.

Où est ce que tu vois le Sénégal dans cette compétition ?

Je vois cette équipe en finale. Moi j’attend la finale pour rejoindre l’équipe. Cette équipe peut aller en finale car on a de bons joueurs, capables d’amener le Sénégal très loin dans cette compétition. L’essentiel il ne faut minimiser aucune équipe. Si on respecte les adversaires et on reste concentrer, on pourra gagner tous nos matches.

Tu as joué des coupe d’Afrique, quel genre d’état d’esprit un joueur doit avoir à ce stade de la compétition ?

Dans ces genres de compétition, le joueur doit avoir un bon mental. Plus la compétition s’en va tu as marre de rester dans un même coin, de voir les mêmes personnes. Donc il faut être prêt mentalement et avoir toujours envie de jouer, de gagner. Les grandes équipes sont comme ça, ils ont toujours envie d’aller sur le terrain. Nous en 2002 on avait toujours envie de jouer, on avait faim d’affronter nos adversaires, les gagner pour attendre les autres. Donc mentalement, si tu n’es pas prêt tu auras des problèmes.

Quel message lancez vous au peuple sénégalais ?

Surtout encourager les joueurs parce que les joueurs n’ont que le peuple. Ils ont plus envie de gagner que tout le monde. Je demande au peuple de supporter nos lions pour qu’ils puissent aller en finale parce qu’ils ont la capacité. Qu’on arrête les critiques et rester derrière l’équipe pour pousser nos jeunes frères. Ils n’ont pas besoin de critiques mais plutôt d’encouragement, et nous prions pour que le Sénégal gagne la coupe.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)