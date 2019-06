Le Sénégal et l’Algérie s’affrontent ce jeudi pour la finale du groupe C comptant pour la deuxième journée des phases de poule.

Au delà de l’enjeu de cette rencontre, il y’a le duel entre les deux sélectionneurs: Aliou Cissé et Djamel Belmadi. deux amis d’enfance qui sont de la même génération et qui ont grandi ensemble en France.

Depuis le tirage au sort de cette coupe d’Afrique, chacun s’est focalisé sur son équipe. Les deux sélectionneurs réfutent chacun le statut de favori de son groupe de performance. Si Aliou Cissé a estime que le Sénégal est un challenger, Djamel a répondu pour dire que les lions sont les favoris du groupe C.

Ce matin en conférence de presse d’avant match, les deux techniciens dévoilé leur affinité à travers leurs propos. Aliou Cissé explique que Djamel est un coach tacticien mais il ne se focalise pas sur son équipe.

Aliou Cissé: « Djamel est un très bon tacticien mais… »

« J’ai un effectif polyvalent, mais on a un style de jeu. Le match face à l’Algérie est un test pour nous. Djamel est un très bon tacticien aussi mais il n’y a pas de focus sur l’équipe de Djamel. C’est un tacticien et il fera faire jouer son équipe comme il le veut », confie Aliou Cissé.

Le sélectionneur de l’Algérie à son tour a dit ce qu’il savait sur Aliou Cissé. Djamel explique qu’il a grandit dans le même quartier que l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. Et par rapport à cette rencontre, il est conscient que cela sera un match difficile.

Djamel: « Aliou est quelqu’un de très discipliné, mais il manque d’expérience »

« Aliou est une vieille connaissance, je dis ça avec beaucoup de sympathie, on est de la même génération, on est du même secteur, à Paris. On a joué l’un contre l’autre en jeune mais aussi avec nos équipes nationales. C’est quelqu’un de très discipliné. Mais il manque d’expérience sur le banc, mais grâce à sa brillante carrière et son sérieux, il est arrivé à faire des résultats avec le Sénégal en jouant le Mondial 2018 et disputant la CAN 2017 (quart de finale). Il a eu une brillante carrière », a affirmé le sélectionneur algérien ce matin en conférence de presse.

Il faut rappeler que cette rencontre a un enjeu énorme par rapport au classement du groupe mais aussi à la qualification pour les 8es de finale. Les deux équipes ont chacune enregistré une victoire lors de la première journée.

Le Sénégal a battu la Tanzanie sur un score de 2 buts à 0, avec des réalisations de Diao Baldé Keita et Krépin Diatta, élu homme du match. De l’autre coté, les fennecs ont aussi réussi leur entrée en dominant le Kenya (2-0).

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)