L’équipe nationale du Sénégal prépare son deuxième match dans cette coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie.

Les lions se sont entraînés ce mardi à huis clos mais une séance ouverte à la presse pour une durée de 15 minutes. Le groupe de performance d’Aliou Cissé est au complet. 22 joueurs étaient présent au terrain d’entrainement excepté Salif Sané qui est blessé.

Le Sénégal prépare un match très important avec un grand enjeu. L’Algérie est un adversaire redoutable. Les fennecs ont battu le Kenya lors de la première journée et compte le même nombre de points que le Sénégal.

Le sélectionneur Aliou Cissé a pris ses dispositions pour une bonne préparation de cette rencontre. Vu son plannig, il compte verrouiller les pistes et donner 15 minutes à la presse mais aussi aux confrères algériens.

Le Sénégal et l’Algérie jouent la finale du groupe C. Les deux équipes ont chacune trois points (plus 2). Le vainqueur de cette rencontre occupera forcement la première place et se qualifie directement pour les 8es de finale de cette coupe d’Afrique.

Il faut rappeler que l’autre match qui opposera le Kenya à la Tanzanie sera aussi décisif. Ces deux équipes voudront se racheter et revenir sur le podium pour espérer une qualification pour les 8es de finale.

Le sélectionneur Aliou Cissé fera face à la presse ce mercredi pour se prononcer sur le match contre l’Algérie. Un point de presse d’avant match qui permettra d’aborder certains aspects comme l’enjeu de cette rencontre, mais aussi comment aborder ce match.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)