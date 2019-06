Il était présent au stade 30 juin du Caire pour suivre la séance d’entrainement des lions. Le ministre des sports Matar Ba s’est prononcé au micro de wiwsport.com sur la CAN de l’équipe nationale du Sénégal.

Le Sénégal prépare son deuxième match de poule dans cette coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie. Le ministre des sports Matar Ba était venu apporter son soutien aux lions. Présent lors du premier match au stade, il estime que les lions sont déjà des patriotes.

Par rapport à la rencontre face à l’Algérie, il explique cela sera un match difficile mais les joueurs sénégalais seront à la hauteur. « Je suis sure qu’ils vont aborder le prochain match avec beaucoup de sérénité et beaucoup d’engagement. Nous sommes là pour un objectif, nous sommes là aussi pour donner les moyens pour atteindre ces objectifs là. Mais c’est ensemble qu’on va réussir », affirme Matar Ba au micro de wiwsport.com.

Il avance et lance un message aux joueurs: « Tous nos messages partent du discours de chef de l’Etat. Ces joueurs là, on a pas besoin de les parler de technique Aliou Cissé le fait bien, on a pas besoin de les parler de patriotisme, ils le savant, c’est un rappel, on est là pour atteindre cet objectif ».

« C’est un grand match. L’Algérie et le Sénégal, c’est toujours un derby. C’est un match technique. Je pense que tous ceux qui aimeront le football viendront voir parce que cela sera pas un match qu’on va vendanger comme ça, cela sera trop technique. Jusqu’à preuve du contraire le Sénégal va battre l’Algérie », confie le ministre des sports Matar Ba.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Dop, envoyé spécial au Caire)