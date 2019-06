A deux jours, du duel tant attendu par les amoureux du ballon rond opposant les fennecs d’Algérie aux lions de la Teranga , comptant pour la deuxième journée de la poule C, wiwsport.com vous replonge sur l’historique des confrontations du Sénégal avec l’Algérie.

Dans leur histoire, Sénégalais et Algériens se sont frottés à 21 reprises dont 11 en match officiels. Cependant le bilan des confrontations penche largement en faveur des Fennecs avec 11 matchs gagnés en toutes compétitions confondues.

En phase finale de la Coupe d’afrique des Nations, les deux équipes se sont croisées à trois reprises.

Le dernier match entre les deux nations remonte en 2017 au Gabon. Alors les lions ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de cette compétition, Aliou Cissé décide de mettre son équipe B pour la troisième et dernière journée du groupe. Les lions reviennent deux fois au score, pour un 2-2 au score final.

Alger 1990, pour leur premier duel en phase finale de la Can, les Fennecs s’imposaient en demi-finale sur le score de 2 buts à 1.

Guinée Equatoriale 2015, la rencontre entre Lions et Fennecs en phase de poule s’est soldée sur une victoire en faveur Algériens (2-0).

Date Lieu Compétition Pays Score Pays 6/2019 Egypte CAN 2019 Algérie – Sénégal 1/2017 Gabon CAN 2017 Algérie 2 – 2 Sénégal 1/2015 Guinée Equatoriale CAN 2015 Algérie 2 – 0 Sénégal 9/2008 Blida Q.C.M 2010 Algérie 3 – 2 Sénégal 5/2008 Sénégal Q.C.M 2010 Sénégal 1 – 0 Algérie 4/2001 Sénégal Q.C.M 2002 Sénégal 3 – 0 Algérie 6/2000 Annaba Q.C.M 2002 Algérie 1 – 1 Sénégal 7/1993 Tlemcen Q.CAN 1994 Algérie 4 – 0 Sénégal 1/1993 Sénégal Q.CAN 1994 Sénégal 1 – 2 Algérie 3/1990 Alger CAN 1990 Algérie 2 – 1 Sénégal 8/1983 Alger Q.CAN 1984 Algérie 2 – 0 Sénégal 8/1983 Sénégal Q.CAN 1984 Sénégal 1 – 1 Algérie

La rencontre Algérie-Sénégal qui se jouera ce jeudi à 17 h 00 GMT sera le 12e match officiel (6 victoires pour les fennecs, 3 nuls et 2 petites victoires pour les lions).

Pour les matchs amicaux, les deux équipes se sont déjà affrontées à 10 reprises. Et comme en duels officiels, ceux sont les l’Algériens qui devancent le Sénégal. Les Fennecs ont gagné 5 fois, pour 3 nuls, 2 victoires pour Sénégal).

0/2015 Alger Amical Algérie 1 – 0 Sénégal 11/2004 France Amical Algérie 1 – 2 Sénégal 12/2001 Sénégal Amical Sénégal 1 – 0 Algérie 6/1997 Sénégal Amical Sénégal 0 – 0 Algérie 12/1991 Alger Amical Algérie 3 – 1 Sénégal 1/1991 Sénégal Dakar1991 Sénégal 2 – 2 Algérie 12/1990 Constantine Amical Algérie 1 – 0 Sénégal 12/1989 Sénégal Amical Sénégal 0 – 0 Algérie 4/1981 Oran Amical Algérie 2 – 0 Sénégal 5/1977 Alger Amical Algérie 2 – 0 Sénégal

Sans aucun doute, ce duel fait partie des grands classiques du football africain. La rivalité entre ces deux pays est toujours bien présente, surtout du côté des Algériens qui ont gagné presque la moitié des confrontations.

Pour cette énième confrontation entre Fennecs et Lions prévue ce jeudi assurera au vainqueur la première place de la Poule C et une éventuelle qualification pour le second tour de la Coupe d’Afrique des Nation édition 2019.

