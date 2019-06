Pour la rencontre Ghana/Bénin, le deuxième match du groupe F de cette CAN 2019, les Black-Stars ne sont pas parvenus à répondre au Cameroun et ratent leur entrée dans la compétition face au Bénin (2-2).

En première période, le Bénin surprend et ouvre le score grâce à un but de Mickaël Poté après seulement deux minutes de jeu. Alors que le Bénin menait au score, le Ghana réussi à rattraper son retard et égalise par l’intermédiaire d’André Ayew, qui inscrit le but à la 9e minute.

Avant la pause, Jordan Ayew permet au Ghana de prendre l’avantage en inscrivant un deuxième but à la 42e minute. Le Ghana était virtuellement deuxième de son groupe en ce moment là avec 3pts. Après un carton rouge pour les Black-Stars, le Bénin réussit à se recoller au score. C’est de nouveau Mickaël Poté qui marque, cette fois-ci à la 63e minute de jeu. En supériorité numérique, le Bénin arrache le nul et tient tête au Ghana (2-2).

Wiwsport.com