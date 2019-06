Désireux de recruter un concurrent à Steve Mandanda cet été au mercato, Andoni Zubizarreta a ciblé Edouard Mendy, auteur d’une grosse saison à Reims.

Mais pour le club phocéen, il est difficile de faire du poste de gardien une priorité, tant il est urgent de recruter un attaquant, un latéral gauche voire un défenseur central en cas de départ du jeune Kamara. Épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’OM a ainsi de grandes chances de voir le dossier Edouard Mendy lui filer sous le nez…

Et pour cause, le Stade Rennais s’est clairement positionné pour récupérer le gardien champenois, à en croire les informations du journal L’Equipe. « Depuis quarante-huit heures, deux représentants du FC Porto sont à Paris pour négocier le transfert du gardien rennais Tomas Koubek (26 ans). L’intérêt s’est traduit par une offre dont le montant est estimé à quelque 7 M€, ce qui pourrait satisfaire le club breton. Mais Olivier Létang, actuellement en vacances, veut, avant de valider une éventuelle transaction, trouver un successeur au poste. Le président prospecte et a établi une liste il y a plusieurs semaines. Y figure notamment le Rémois Edouard Mendy (27 ans) » indique le média.

Nul doute qu’en cas de vente de Koubek à Porto, Rennes disposera de la surface financière importante pour s’offrir Edouard Mendy. Tant pis pour Marseille…L’international sénégalais est d’ailleurs actuellement en Egypte avec les Lions où il a joué son premier match de CAN dimanche dernier face à la Tanzanie (victoire du Sénégal 2 à 0).

