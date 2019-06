L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a exprimé son soutien à l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019 (CAN-2019) qui se déroule en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

« Je pense au peuple qui est sorti dans la rue dignement et j’espère que les joueurs de l’équipe nationale vont faire un bon truc et qu’ils vont bien jouer. « , a-t-il lancé au micro de beIN Sports lors d’un tournoi organisé dimanche à Aix-en-Provence (France).

Les hommes de Djamel Belmadi ont réussi leur entrée dans cette CAN en dominant les « Harambee stars » du Kenya (2-0), dimanche soir au Caire à l’occasion de leur premier match grâce à Bounedjah et Mahrez.

Lors de la deuxième journée prévue jeudi, la sélection algérienne affrontera le Sénégal, l’un des favoris au sacre final, dans un choc qui s’annonce explosif pour la première place du groupe C. Ce sera la troisième confrontation de rang entre les deux sélections en phase finale de CAN après celles de 2015 et 2017

wiwsport.com