Hier, le Sénégal, l’Algérie et le Maroc ont empoché leur première victoire et ont tous confirmé leur statut de favori. Aujourd’hui, la Coupe d’Afrique des nations se poursuit, en Egypte, avec l’entrée en lice des éléphants de la Côte d’Ivoire. Parmi les prétendants à la victoire finale, les hommes d’Ibrahim Keita ont réussi leur début avec un succès face à l’Afrique du Sud (1-0).

Les deux équipes s’affrontaient pour le compte du groupe D, dans lequel le Maroc a battu la Namibie, hier. A la pause, au stade Al Salam du Caire, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, sous une chaleur écrasante, ont peiné à développer leur football. Les Ivoiriens se sont montrés les plus dangereux, notamment par l’intermédiaire de Nicolas Pépé, qui a trouvé la barre sur coup-franc, mais les Sud-Africains ont tenu le choc dans la première partie du match (0-0).

Au retour des vestiaires, les Ivoiriens sont récompensés de leurs efforts. Les hommes d’Ibrahim Kamara ont ouvert le score à la 64e minute de jeu grâce à Jonathan Kodjia. Les Eléphants n’ont pas impressionné mais, grâce à ce succès, ils rejoignent le Maroc en tête du groupe D (3 points) et prennent déjà une option sur la qualification pour les 8e de finale. La Tunisie et le Mali seront en lice pour la suite de cette journée de CAN.

Wiwsport.com