Le Sénégal a battu la Tanzanie ce dimanche au stade 30 juin du Caire avec des buts de Diao Baldé Keita et Krépin Diatta.

Les lions ont bien entamé la compétition en signant leur première victoire. Le sélectionneur Aliou Cissé a réagit en conférence de presse d’après match pour féliciter ses joueurs et la façon dont ils ont respecté la philosophie du jeu.

« Je crois que je vais regarder le nombre de buts qu’on a marqué mais pas qu’on a raté. Il faut féliciter les garçons il fait très chaud au Caire. On a eu une bonne entame de la compétition. L’entame est plutôt bonne. C’est toujours important dans une compétition de commencer par une victoire. Les garçons ont su respecter la Tanzanie et la Philosophie de jeu et je pense que c’est très bien pour le reste de la compétition ».

Concernant les prochains adversaires du Sénégal dans cette poule C, notamment l’Algérie qui affronte le Kenya en deuxième heure, il ne se focalise pas sur eux mais plutôt sur son équipe.

« Nous sommes le Sénégal et un adversaire de qualité. Nous travaillons depuis certains temps. J’ai confiance à l’équipe, j’ai confiance à mes joueurs. J’aime pas parler de mes adversaires peut être le coach de l’Algérie peut parler de son équipe et des adversaire », avance le sélectionneur sénégalais.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)