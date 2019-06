Il a débuté comme capitaine avant l’entrée en jeu de Cheikhou Kouyaté suite à la blessure de Salif Sané. Gana Gueye a fait un bon match.

Le milieu de terrain sénégalais a été plus offensif que d’habitude et sur les récupérations du ballon, il a été constant. Le joueur d’Everton était en compagnie de PAN et Krépin dans l’entre-jeu du Sénégal.

Le Sénégal a réussi son entrée dans la compétition avec deux buts inscrits par Diao Baldé Keita et Krépin Diatta. Sadio Mané, suspendu a vu ses coéquipiers remporter leur première victoire dans cette compétition.

A la fin de la rencontre, Gana explique au micro de wiwsport.com que le Sénégal est bien entré dans la compétition mais qu’il reste d’autres matchs et qu’il faudrait se concentrer pour bien aborder la prochaine journée.

« On est rentré dans la compétition mais il reste d’autres matches. Il faudra se reposer et se concentrer. Le premier match est toujours compliqué. Il reste toujours quelques réglages à faire.

Aujourd’hui, on a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas su les mettre. Il faut noter aussi qu’on n’a pas encaissé de but. Je pense aussi que c’est une bonne chose », annonce Gana Gueye.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)