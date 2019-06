Le capitaine nigérian, John Obi Mikel a laissé entendre que son aventure avec les Super Eagles pourrait s’achever bientôt, affirmant que la Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019 pourrait bien être sa dernière apparition sous le maillot du Nigeria.

Il est intéressant de noter que Mikel, ancien joueur de Chelsea, a disputé sa première Coupe d’Afrique des Nations en Égypte en 2006. Treize ans plus tard, le joueur de 32 ans déclare que ce serait un honneur agréable de faire ses adieux dans la même ville où il a débuté la compétition.

« Ce ne serait pas un mauvais endroit pour moi de finir, oui? » A déclaré Mikel lors de la conférence de presse d’avant-match, une rencontre inaugurale contre le Burundi à Alexandria.

«Je me souviens de 2006, j’étais jeune et c’était ma première année dans l’équipe nationale, mon premier challenge. C’était super parce que nous avions terminé troisième. Cet endroit (Égypte) a toujours été agréable pour moi », a-t-il ajouté.

L’actuel joueur de Middlesbrough ne faisait plus partie de l’équipe nationale depuis son expérience à la Coupe du Monde de la FIFA en Russie, l’année dernière. «Tout mon esprit est là à chaque fois que j’accepte de faire partie de l’équipe nationale, je suis prêt à tout donner. Je ne veux pas venir ici et manquer de respect envers mon pays et les supporters. Je suis là pour tout donner », a déclaré le milieu de terrain.

Son objectif reste maintenant d’aider le jeune groupe à grandir et à jouer avec confiance.

