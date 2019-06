Après l’exploit de l’Ouganda face à la RDC (2-0), la deuxième rencontre de cette seconde journée de la CAN Total Egypte 2019 opposait le Nigeria au Burundi. Les Nigérians se sont imposés (1-0) mais difficilement face à des Burundais, qui disputent leur toute première CAN.

Le rapport de force semblait à priori en faveur du Nigeria. Mais pas totalement vu la prestation peu convaincante des hommes de Germot Rohr. Ce dernier a été contraint de faire un changement six minutes avant la pause. Abdullahi Shehu est sorti et Collins Chidozie a pris sa place au côté droit de la défense.

A Alexandrie, aucun but n’a été enregistré dans la première période du match qui opposait le Burundi face à une équipe trois fois sacrée. Il a fallu attendre la 76e minute pour voir le Nigeria ouvrir le score. Entré au retour des vestiaires, Odion Ighalo a réussi à percer la défense et marqué l’unique but pour son équipe dans cette rencontre. D’un plat du pied, le joueur a rentré la balle grâce à un poteau rentrant à un quart d’heure de la fin.

Le Nigeria s’impose 1-0 face à une équipe qui n’avait jamais disputé de CAN de son histoire. Avec ce succès, les Super-Eagles occupent la tête de la poule B devant ses futurs adversaires, la Guinée et le Madagascar.

À 20 heures, débute la rencontre Madagascar/Guinée. Là encore, c’est une première pour les Malgaches. Pour rappel, la prochaine rencontre du Burundi se jouera contre Madagascar, tandis que le Nigéria affrontera la Guinée.

Les @NGSuperEagles se sont imposés 1-0 contre le Burundi pour leur premier match de la #TotalAFCON2019! L'album photos complet : https://t.co/1bkNsMajwj pic.twitter.com/khJdjxWdUM — CAF (FR) (@caf_online_FR) June 22, 2019

Wiwsport.com