Dans l’autre rencontre du groupe B à Alexandrie, la Guinée et le Madagascar s’affrontaient, ce samedi, dans cette Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019. Pour leur tout premier match à la CAN, les Malgaches ont réalisé l’exploit de tenir en échec le Syli national de Naby Keita (2-2). Une performance pas évidente, ni facile pour une première.

Un rendez-vous avec l’histoire réussi pour le Madagascar. Les hommes de Nicolas Dupuis ont accroché la Guinée (2-2) dans le cadre de cette première journée du groupe B. Après quatre années d’absence, le Syli n’est pas parvenu à fêter son retour avec le succès. Les Barea se sont montrés totalement décomplexés durant toute la rencontre.

Le match a débuté avec nervosité, les deux équipes ont commis plusieurs fautes au milieu du terrain. Et c’est la Guinée qui prend l’avantage après 34 minutes de jeu grâce à Sory Kaba. Bien servi par Diawara à la limite du hors jeu, Kaba dribble le gardien et marque sans problème dans le but vide. Une réalisation séparant les deux équipes à la mi-temps. Madagascar est revenu plus fort et n’a eu besoin que de quatre minutes après la pause pour égaliser. Sur un corner, Andriantinaina a sauté plus haut que tout le monde pour pousser le ballon au fond des filets adverses inscrivant le premier but «Barea» de la CAN.

L’égalisation a donné confiance aux Malgaches, qui en ont profité pour contrôler la possession. Un deuxième but improbable d’Andriama, servi d’une chandelle inattendue à la limite du hors jeu. Totalement oublié par la défense il se présente seul face à Keita et lobe le gardien d’un petit piqué. Les Malgaches repassent devant (1-2). Le sélectionneur Belge est contraint de faire entrer la star guinéenne, Naby Keita, qui évolue à Liverpool, à la place de Camara.

Après seulement trois minutes de jeu, ils ont eu droit à un penalty lorsque Roman Metanire a fauché Ibrahima Traoré à l’intérieur de la surface. François Kamano le transforme calmement pour rétablir la parité. Les deux équipes se sont quittées dos à dos au terme de ce match. Le Nigeria occupe la tête du groupe B avec 3 points, suivi de Madagascar et de la Guinée avec un point chacun, devançant de peu le Burundi.

