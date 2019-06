Le Sénégal affronte la Tanzanie ce dimanche pour le compte de la première journée de la CAN 2019. Kalidou Koulibaly, le défenseur des lions se dit prêt à faire face à la Tanzanie.

Au micro de wiwsport.com, Kalidou Koulibaly s’est prononcé sur la rencontre entre le Sénégal et la Tanzanie qui aura lieu ce dimanche. Les défenseur estime qu’ils sont pressés de rejoindre le terrain, c’est à dire d’entamer la compétition.

« On a pu étudier la Tanzanie. On sait que cela va être un match très difficile. On sait que la CAN est importante, il y’a des Nations du continent donc on a bien préparé ce match. Maintenant on a hâte d’être sur le terrain et j’espère que demain on sera prêt contre la Tanzanie »

Il poursuit et s’exprime sur le groupe du Sénégal. Pour rappel les lions logent dans la poule C avec la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya.

« C’est un groupe très difficile, on sait que l’Algérie est un quotidien au titre et que la Tanzanie et le Kenya ne vont pas se laisser faire, c’est des équipes qui se sont qualifiées pour la CAN, je pense qu’ils méritent d’être là. On ne va pas sous estimer personne, les matches vont être difficiles, le premier déjà demain. On espère se qualifier le plus rapidement possible. On sait qu’il y’a des candidats qui sont très motivés pour jouer contre nous »

Concernant ses duels avec l’attaquant tanzanien Samatta, il explique sa position et affirme que c’est un jeu collectif et que même si la Tanzanie a des joueurs dangereux, ils seront prêts le jour J.

« Je pense qu’il ne faut pas prendre les matches en un contre un. Aujourd’hui c’est le Sénégal qui joue contre la Tanzanie. On sait qu’ils ont des joueurs très dangereux. C’est à nous de faire notre match. Ils ont des joueurs dangereux mais on espère bien jouer aussi pour s’en sortir », avance le défenseur de Naples.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)