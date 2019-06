Après Aliou Cissé, le sélectionneur de la Tanzanie Emmanuel Amunike a fait face à la presse au Caire. Son équipe fera face au Sénégal ce dimanche pour le compte de la première journée de la poule C.

Le Sénégal affrontera ce dimanche la Tanzanie. Le sélectionneur de cette équipe tanzanienne estime que malgré leur absence en coupe d’Afrique, ils n’ont pas de complexe face à cette équipe sénégalaise.

« Le plus important pour nous est de faire partie de cette compétition. Nous revenons après 39 ans. On joue le Sénégal, une des meilleures équipes d’Afrique. Mais quand on est en compétition, on doit surtout croire en nous même. On sera dans de bonnes conditions demain pour jouer d’égal à égal avec le Sénégal, sans complexe. «

Emmanuel Amunike a ajouté : « Comme entraîneur, c’est un privilège d’avoir un joueur du calibre de Samata. Je suis content de ses performances en club et le plus important, quelle que soit le club où il est, c’est qu’il représente le football africain«

Le coach de la Tanzanie a ajouté en s’adressant au sélectionneur sénégalais : « Aliou Cissé (coach du Sénégal, NDLR) est un frère, c’est un joueur qui a beaucoup fait pour le football africain, il continue en tant qu’entraîneur de faire la fierté de l’Afrique »

Il avance et explique leur parcours malheureux face à l’Algérie qui loge dans la même poule C avec que le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya. « Nous avons beaucoup perdu face à l’Algérie ces dernières années mais, toutes les équipes ont les mêmes chances. L’Algérie à de grands joueurs, nous avons beaucoup de respect pour elle mais, pour le moment nous sommes concentrés sur le Sénégal«

Emmanuel Amunike a ajouté : « Il n’y a aucun doute sur le pedigree de l’Algérie. C’est vrai qu’on a été battus 7-0 il y’a trois ans mais, ce n’est plus la même Tanzanie depuis« .

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)