Le sélectionneur des Lions a aussi évoqué l’objectif de cette équipe nationale du Sénégal en coupe d’Afrique. Aliou explique que le Sénégal est capable d’aller en demi-finale.

En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé explique que ses joueurs sont capables de faire plus qu’en 2017, c’est à dire aller au moins en demi-finale. Il estime que son équipe progresse donc ce qui serait un bon signe pour cette compétition.

« Arriver en demi-finale ce serait normale pour cette équipe du Sénégal, ce serait un signe de progression. Nous en avons la capacité avec ce que nous avons fait entre 2017 à nos jours. Chaque sortie du Sénégal montre que l’équipe progresse important. Aujourd’hui, il y a plusieurs équipes capables de la remportée ».

Il poursuit et explique que le Sénégal ne sous estime aucune équipe, notamment la Tanzanie qu’elle doit croiser ce dimanche. Le Sénégal loge dans la poule C avec la Tanzanie, le Kenya et l’Algérie.

« Nous n’estimons aucune équipe. Si la Tanzanie est à ce niveau, parmi les 24 équipes qualifiées, c’est qu’elle a bataillé fermement. En Afrique les matches sont compliqués. Il n’et jamais évident de je déplacer dans de bonnes conditions, parfois on joue sur des pelouses impraticable. Ils sont trimés pendant un an et demi pour être là. Mais, nous n’oublierons jamais que nous sommes le Sénégal ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)