Après une première participation en 1965, puis en 1968, le Sénégal est resté 17 ans sans Can. Les Lions ont renoué avec la compétition en 1986 En Egypte au Caire ! De la joie et de bien sur beaucoup de désillusion. Le Doyen Laye Diaw, au micro de wiwsport.com revient sur les moment forts de la troisième participation de l’équipe nationale du Sénégal en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui regroupait à l’époque huit équipes réparties dans deux poules de quatre.

« Pour une bonne participation, une quête avait été organisée sur l’ensemble du territoire national pour récolter les fonds nécessaires pour des Lions. Créant de la sympathie et beaucoup d’attention autour de l’équipe nationale », précise le Doyen Diaw

En phase de Poule, alors que les lions logent dans le groupe A avec le pays hôte, le Mozambique et la Côte D’ivoire. Le Sénégal surprend, en match d’ouverture, le pays hôte, l’Egypte (1-0), grâce notamment à un but de Thierno Youm (67e mn). Stupeur dans l’enceinte du Stade international du Caire pris d’assaut par 100 000 spectateurs et dans toute l’Egypte qui se croyait invincible sur ses terres. Un grands exploit pour les lions de la Teranga.

La deuxième journée était aussi riche en émotions, le Sénégal bat le Mozambique sur le score de 2 buts de 0 avec les réalisations de Pape Fall (28′) et de Jule François Bocandé (83′). Alors qu’il leur suffisait d’un match nul pour jouer les demi-finales, les hommes de l’entraîneur Pape Diop ( entraîneur), déconcentrés par d’interminables discussions sur les primes de matches, se font battre par la Côte d’Ivoire (0- 1, but d’Abdoulaye Traoré, 71e mn), lors du troisième et dernier match de poule. Les lions tombent devant la Cote d’Ivoire et se font éliminer de la compétition.

Matchs de qualification

Togo / Sénégal 0-1

Sénégal / Togo 1-1

Zimbabwe / Sénégal 1-0

/ Sénégal Sénégal / Zimbabwe 3-0

Le Sénégal termine premier et se qualifie en phase finale.

Phase finale

7 mars 1986

Egypte / Sénégal 0-1

But: Thierno Youm (67′)

10 mars 1986

Sénégal / Mozambique 2-0

Buts: Pape Fall (28′), Bocandé (83′)

13 mars 1986 au Caire

Côte d’Ivoire / Sénégal 1-0

But : Abdoulaye Traoré (71e) pour la Côte d’Ivoire.

Sénégal : Cheikh Seck – Pape Fall, Racine Kane, Roger Mendy, Oumar Touré (puis Cheikh Tidiane Fall, 59e) – Oumar Guèye Sène, Boubacar Sarr “Locotte”, Mamadou Tew, Amadou Diop (cap) –Joseph Koto (puis Christophe Sagna, 45e), Jules Bocandé.

