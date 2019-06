Logées dans la poule C, les Lionnes n’ont pas eu un tirage facile pour leur premier mondial. L’entraîneur des coéquipières de Hatadou Sako, qui s’est entretenu avec Wiwsport.com sur le tirage, veut marquer l’histoire du handball sénégalais avec une victoire historique.

Comme adversaires de poule, le Sénégal va rencontrer la Roumanie, la Hongrie, le Monténégro, l’Espagne et le Kazakhstan. Des équipes qui ne sont pas novices dans cette compétition.

« C’est un tirage au sort assez compliqué sur le papier. Nous sommes avec de grosses nations qui sont habituées à aller au bout des compétitions généralement. Peut être l’Espagne est moins solide vu qu’elle a engagé un renouvellement de son équipe pour préparer les championnats du monde à domicile, en 2021 » analyse Frédéric Bougeant.

A la tête de l’équipe nationale féminine depuis 2016, le technicien français de 44 ans dévoile l’objectif de la tanière qui, pour une première, va représenter le handball sénégalais sur la scène internationale. La coupe du monde se déroulera au Japon du 30 novembre au 15 décembre prochain soit en fin d’année. Entre temps, les Lionnes vont disputer plusieurs compétitions pour se préparer, notamment le tournoi de qualification olympique 2020 que Dakar va abriter au mois de septembre, et faire une bonne participation.

« En ce qui nous concerne, l’objectif reste le même. Montrer un beau visage et essayer de ramener au pays la première victoire sur une grande compétition internationale. On a les jeux africains et le tournoi de qualification olympique pour continuer à faire grandir notre équipe. Ensuite on se présentera aux championnats du monde de manière complètement décomplexée. C’est une chance pour nous d’avoir autant d’événements dans l’année pour pouvoir continuer à faire progresser les joueuses et préparer au mieux les futures échéances continentales à savoir la Coupe d’Afrique des nations. » a t’il partagé avec Wiwsport.

Champion de France avec Fleury en 2015, ancien entraîneur du HAC, Rostov et Nantes, Fred Bougeant est engagé avec la Fédération Sénégalaise sur le projet 2022 (le Sénégal va organiser les jeux olympiques de la jeunesse). Récemment, il a dirigé des séances de détection au stadium Amadou Barry et des stages à Thiès. Un centre National d’Entraînement de Handball sera bientôt ouvert pour préparer 2022 et le renouvellement de l’équipe nationale et des entraîneurs.

« Nous allons essayer de créer la surprise mais une première participation à la coupe du monde c’est déjà un événement majeur. Il faut qu’on se prépare tranquillement en essayant de bien jouer au handball, de montrer un beau visage du handball sénégalais. Tout cela nous permettra de continuer toute la phase de développement local que nous avons démarré avec le président. De bons moments en perspective! »

