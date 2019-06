Invité dans une émission, l’ancien lion de la Teranga devenu consultant s’est exprimé sur la CAN 2019. Habib Beye voit Mbaye dans le classement des meilleurs buteurs.

Habib Beye voit le Sénégal aller le plus loin possible dans cette 32e édition de la CAN 2019. D’ailleurs, l’attaque sénégalaise a une place dans le classement des meilleurs buteurs. Beye voit le pensionnaire de Rennes Mbaye Niang rivaliser avec Mouhamed Salah.

« Il y’a beaucoup de joueurs dans cette can qui peuvent vraiment faire la différence. Mais je pense que Mouhamed Salah, Mbaye Niang seront surement dans le trio de tète cette compétition. » Vainqueur de la coupe de France, Niang a inscrit 11 buts cette saison.

Sur la question du ballon d’or 2019 ou Mouhamed Salah et Sadio Mané devront maximiser des points pour ce prestigieux trophée, le consultant de Canal analyse ainsi: « Je pense, qu’on a jamais été si proche, cette saison, de voir deux joueurs africains, dans le trio de tete d’un ballon d’or. Bien sur je voudrais que Sadio Mané voit le ballon d’or déjà africain, et puis ensuite européen. Parce que ce serait l’aboutissement d’une saison extraordinaire pour lui. Donc j’aimerais voir un sénégalais après un libérien, Georges Weah, soulever le ballon d’or. »

wiwsport.com