Ce Vendredi soir, l’Egypte lancera officiellement la Coupe d’Afrique des Nations 2019 face au Zimbabwe en match d’ouverture. Les Pharaons, à domicile, auront à cœur de bien débuter devant leur public.

Les Pharaons et la Coupe d’Afrique des nations, c’est une vieille histoire. L’Égypte avait participé et remporté la première édition en 1957. Une CAN qui ne regroupait que trois nations l’Égypte, l’Ethiopie et le Soudan. En 32 éditions, elle compte 24 apparitions en phase finale ; aucun pays ne fait mieux.

Pour cette année, wiwsport.com vous plonge au cœur de l’organisation de cette coupe d’Afrique. Au Caire, les agents de la CAF ont démarré le travail au stade international du Caire depuis des jours. Certains supporteurs en maillot rouge, commencent à envahir les alentours du stade.

Pour cette première journée, le match se jouera à 20H heure de Dakar, et 22h en Egypte. La sécurité est au rendez-vous. Les organisateurs ont donné une grande importance à l’aspect sécuritaire et les forces de l’ordre ne minimisent aucun détail.

Première Coupe d’Afrique des nations à 24 équipes, désignation tardive, insécurité sporadique : l’Egypte compte donc relève les défis en accueillant cette compétition prestigieuse. Dans un calendrier où s’est ajouté l’enterrement de l’ancien président Mohamed Morsi.

Le pays a donc géré la mort de Mohamed Morsi, lundi, enterré mardi en toute discrétion et sous haute protection policière. Concernant les matches de l’Egypte, le prix des billets est réduit à 150 livres (8 euros) au lieu de 200 livres.

L’Egypte va donc accueillir une CAN, pour la cinquième fois, mais la première depuis la révolte de 2011. C’est en janvier seulement que l’Egypte a été désignée par la Confédération africaine de football (CAF) pour remplacer au pied levé le Cameroun, écarté en raison du retard dans la préparation des infrastructures et de la situation sécuritaire.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)