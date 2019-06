La Coupe d’Afrique des Nations se profite à l’horizon, l’heure est aux derniers réglages. Presque toutes les 24 équipes engagées ont rallié le pays hôte, l’Egypte. Un seul mot d’ordre : Gagner la Coupe. Pour les lions de la Teranga qui en seront à leur 15e participation sont considérés comme l’un des grands favoris de cette 32e édition.

Cependant, avec zéro étoile sur le maillot de l’équipe nationale montre que le football sénégalais a du chemin à faire. Quatorze fois, le foot de ce pays est allé à la conquête du fabuleux trophée et fait chou blanc autant de fois. Considéré comme un potentiel favori pour cette édition, le Sénégal a en effet besoins des grands hommes avec de discours forts pour davantage booster les lions pour une victoire finale, d’ après le doyens Abdoulaye Diaw et de Louis Babacar l’auteur du premier but sénégalais de l’histoire de la Can.

Regardez…