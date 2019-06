Il commence vraiment à exploser offensivement en équipe nationale. S’il était resté plus de cinq ans ans marquer, Idrissa Gana Gueye vient d’enchaîner deux buts en deux rencontres.

On le connaissait comme sentinelle de la défense. Celui qui se limitait à la récupération. « S’il jouait comme ça c’est par ce que Aliou Cissé l’avait cantonné aux taches de récupération. Mais , Gana a des qualités autres que celles-là », indique un membre de la délégation senegalaise.

Et, Cissé a-t-il pris conscience de la valeur du joueur ? Le constat : depuis que Gana Gueye est un peu plus libéré de ses taches défensives, le milieu de terrain montre une autre facette en équipe nationale. Gana ose plus dans son jeu et marque ou encore fait marquer ses coéquipiers.

Dimanche, promu capitaine, il a marque son deuxième but en deux matchs consécutifs et son troisième en quatre rencontres d’affilée avec les lions. En plus d’une passe decisive donnée à Mbaye Niang, lors de la victoire du Sénégal contre Madagascar le 23 mars dernier.

« Gana est un garçon talentueux et il a été formé comme celui sentinelle. Avec le temps, il s’est bonifié car il a des qualités offensives. Le mettre un peu plus haut lui permettrait de se projeter d’être celui qui, à la perte du ballon, est capable de mettre ce pressing. Je suis content pour lui car en deux match, il marque deux buts. Il faut qu’il continue comme ça, c’est un garçon qui peut vous valoir des satisfactions », a expliqué Aliou Cissé » à la fin de la séance d’hier.

De son coté, le joueur confirme « Le coach me demande de jouer plus haut et de laisser la sentinelle qui est derrière moi, bien gérer défensivement. Il sait que je suis capable de jouer plus haut. C’est ce que j’essaie de faire, je travaille la-dessus et , aujourd’hui, cela a payé, admet le milieu de terrain des lions.

Sources : wiwsport.com avec Stades