Il faisait partie du groupe qui a décroché pour le sénégal sa première participation à une phase finale du Coupe d’Afrique. Louis Babacar Camara, de son vrai nom est le premier buteur sénégalais de l’histoire de la CAN.

Avec la Can 2019 en vue, l’équipe de wiwsport.com est allé à sa rencontre pour une genèse de cette compétition, il nous replonge dans une interview inédite sur les faits marquant de cette campagne.

Tunisie 1965

Tout a commencé avec une brillante victoire du Sénégal devant les maliens à domicile en match de qualification. Les lions, presque tous des juniors surprennent le Mali et valident leur ticket pour les phases finales de la Can, une première historique !

Logé dans la Poule A avec la Tunisie, le pays hôte et l’Éthiopie, le Sénégal était au repos lors de la première journée. Assistant à la large victoire de la Tunisie contre l’Éthiopie (4-0), les lions rugissent et tiennent en échec les Aigles de Carthage en deuxième journée (0-0).

Mieux, les hommes de Habib BA atomisent l’Ethiopie ( 5-1) notamment avec un doublé de Louis Camara, qui devient le premier buteur sénégalais de l’histoire de la Can. Les trois autres buts ont été marqués par El Hadji Oumar Guèye et Matar Niang qui réalise aussi un doublé.

L’aventure s’arrête pour les lions

Le pays organisateur et le Sénégal se retrouvent à égalité avec une victoire chacun face à l’Éthiopie (respectivement 4-0 et 5-1) et un nul 0-0 dans le match les opposant. Un tirage au sort à la pièce ou une décision de la CAF décide du sort de la Tunisie, qui se qualifie pour la finale de cette CAN.

« C’est sans nul doute l’affaire des subtilités de l’algèbre africaine, comme l’avait surnommé un grand journaliste sportif de l’époque, feu Alassane Ndiaye ‘’Alou’’. À la fin du deuxième match contre les Éthiopiens (5-1), où j’ai inscrit le premier but, nous étions persuadés de terminer premier de notre poule, devant la Tunisie qu’on avait tenue en échec (0-0), lors de notre premier match. Ces derniers, ensuite, ne s’étaient imposés que (4-0) face à l’Éthiopie. Même si nous savions que nous comptions le même goal différence avec les Aigles de Carthage (+4) dans ce mini-championnat de 3 équipes, nous pensions que la Confédération africaine de football (CAF) allait privilégier la meilleure attaque qui était le Sénégal (5 buts).

Mais, à notre grande surprise, et sans doute pour plaire au pays organisateur, elle décida de changer le règlement en privilégiant la défense pour désigner le premier de la poule. Comme la Tunisie n’avait pas encaissé de buts, elle fut choisie pour jouer la finale contre le Ghana » regrette louis Camara au micro de wiwsport.com.

Alors que les joueurs avaient décidé de boycotter la suite de la compétition, en refusant de jouer le match pour la troisième place contre la Côte d’Ivoire. Le président Senghor, eu égard à ses relations personnelles avec le président tunisien Habib Bourguiba exhorte à faire ce match pour éviter un fiasco à l’organisation. C’est à partir de ce moment que les coéquipiers de Louis Camara ont décidé de jouer la rencontre. Ils perdent finalement le match et terminent 4e de la compétition.

En s’imposant après prolongations face à la Tunisie 3 à 2 (temps réglementaire: 2-2), le Ghana remporte la 5ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football et son second titre de champion d’Afrique.

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Tunisie 3 2 1 1 0 4 0 +4 2 Sénégal 3 2 1 1 0 5 1 +4 3 Éthiopie 0 2 0 0 2 1 9 -8

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Ghana T 4 2 2 0 0 9 3 +6 2 Côte d’Ivoire 2 2 1 0 1 4 4 0 3 Congo Léopoldville 0 2 0 0 2 2 8 -6

wiwsport.com