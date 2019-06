À l’aube de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, New Balance vient de dévoiler une paire de Furon 5 spéciale pour Sadio Mané, l’attaquant du Sénégal.

Ambassadeur majeur de New Balance et notamment du silo Furon, Sadio Mané devrait être l’un des joueurs à surveiller durant la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui va débuter dans quelques jours en Égypte. Pour cette compétition ô combien importante pour le Sénégal et pour l’attaquant de Liverpool lui-même, son partenaire technique lui a tout simplement réservé un coloris unique de la Furon 5 qu’il porte depuis quelques temps déjà. Alors que le Sénégal va démarrer la CAN 2019 ce dimanche face à la Tanzanie, on s’attarde sur cette paire unique.

A la chute des lacets, des détails surprenants font le décor de la touche rouge. En effet, on peut lire les dates de la première sélection de Sadio Mané et celle de son premier but en équipe nationale. Des informations qui viennent confirmer le travail profond de l’équipe de New Balance sur cette édition de leur égérie.

La conception de la dernière chaussure NB Furon Mané est inspirée de «Maguum», en wolof, de «Rise», en hommage au «Simb au Sénégal» (faux Lion), un rituel artistique qui célèbre la transformation d’un homme en lion. Ils sont principalement blancs avec un graphisme inspiré de la fourrure de lion, présent principalement à l’arrière, ainsi que plusieurs détails exclusifs à Mané ajoutés partout. Les marques latérales ‘N’ présentent un dégradé rouge-orange accrocheur.

«Je suis tellement fier d’avoir une chaussure qui célèbre mes liens avec ma patrie. L’équipe de designers de New Balance a fait un travail fantastique en créant un design qui représente mon parcours de football et mon héritage sénégalais », a déclaré Mané. Sur le plan technique, les nouvelles chaussures Sadio Mané Furon v5 de New Balance sont identiques à celles de tous les coloris précédents, a déclaré Mané.

Limité à 405 paires, un pour chaque kilomètre parcouru par Sadio de sa ville natale, Bambaly, à Dakar, la capitale sénégalaise, pour assister à ses premiers essais de football, les crampons New Balance Furon v5 «Maguum» seront disponibles à partir de demain, le 18 juin 2019.

Bien évidemment, Sadio Mané portera ce modèle durant l’ensemble de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 et délaissera ainsi le coloris vert et noir qu’il porte depuis maintenant quelques mois.

