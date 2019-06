L’Américain Nick Nurse qui a conduit les Toronto Raptors à leur premier titre de champions NBA, sera à la tête de l’équipe du Canada lors de la Coupe du monde 2019 (31 août-15 sept)en Chine, a-t-il annoncé dimanche.

« Cela vient d’être finalisé », a déclaré Nurse, lors d’une conférence de presse, quatre jours après le 6e et dernier match de la finale 2019 qui a offert aux Raptors le titre NBA face aux Golden State Warriors (4-2). « C’est quelque chose qui me réjouit extrêmement », a-t-il ajouté.

« Ma principale motivation est que j’ai travaillé avec l’équipe de Grand-Bretagne jusqu’aux JO de Londres et que j’ai beaucoup appris comme entraîneur durant cette période. J’espère que cette nouvelle expérience m’apportera la même chose », a souligné Nurse, entraîneur-adjoint de la Grande-Bretagne de 2009 à 2012.

« L’autre raison, c’est que le Canada a de très bons joueurs, vraiment de très bons joueurs, c’est unique de vivre quelque chose comme une Coupe du monde et des JO en l’espace de treize mois. Enfin, cela colle à mon emploi du temps, j’ai juste dû renoncer à des vacances », a-t-il noté.

Nurse, 51 ans, a remporté la titre le plus important du basket dès sa première saison à la tête des Raptors. Son parcours est atypique, puisqu’il a fait ses gammes en Europe, dans les modestes Championnats de Grande-Bretagne et de Belgique, avant de revenir aux Etats-Unis pour diriger les équipes réserves de franchises NBA, puis de devenir adjoint de l’entraîneur de Toronto en 2013.

Le Canada sera opposé dans le groupe H à la Lituanie, à l’Australie et au Sénégal. La sélection canadienne n’a plus participé à la Coupe du monde depuis 2010 (22e) et aux Jeux olympiques depuis 2000 (7e). Son meilleur résultat dans le rendez-vous mondial est une 6e place en 1978 et 1982. Mais elle s’est mise en évidence lors de ses deux derniers rendez-vous, avec des médailles d’argent lors des Jeux panaméricains 2015 et des Jeux du Commonwealth 2018

