Le jeune défenseur des U20, Moussa Ndiaye (17 ans) fait parti des meilleurs joueurs du Mondial U20 qui s’est déroulé en Pologne. Il a attiré l’oeil des clubs professionnels dont les Girondins de Bordeaux.

Les Bordelais ne lâchent plus Moussa Ndiaye. Sa lecture de jeu, sa technique, son sens de l’anticipation et du commandement ont séduit les Girondins de Bordeaux.

« Le marché des jeunes joueurs est une des clés du projet bordelais, et de nombreux clubs européens. La concurrence est présente. Le média français précise également que Lille, des clubs espagnols et anglais ont été séduits par ce jeune joueur sénégalais, intelligent et bon relanceur », a déclaré le club de Youssouf Sabaly via son site webgirondins.

Pour rappel, le jeune défenseur sénégalais avait déjà été élu meilleur joueur de la CAN U20 en février dernier, ce qui est rare pour un défenseur.

wiwsport.com