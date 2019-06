International sénégalais et joueur de Galatasaray, Mbaye Diagne, s’est prononcé sur la préparation de l’équipe nationale du Sénégal à une semaine de leur entrée en lice face à la Tanzanie. Selon le meilleur buteur de la Super-Lig cette saison, l’ambiance est au beau fixe au sein de la tanière et l’ancien de Kasimpassa se dit très concentré sur sa première CAN.

« Nous sommes très heureux. Nous préparons bien la CAN comme il faut. C’est un immense plaisir de disputer cette prestigieuse compétition surtout nous qui sommes là pour la première fois » a affirmé Mbaye Diagne au micro de Dakaractu avant de poursuivre.

« Le coach connait mes capacités mieux que quiconque. Quand il me sollicitera, je me donnerai à fond pour ne décevoir personne. Je peux apporter beaucoup de chose, surtout au sein de l’attaque. Je pense que tout ce qu’on demande à un attaquant, c’est de savoir courir quand il faut, avoir un bon jeu de tête mais surtout marquer des buts. Je suis prêt en tout cas et comme je l’ai dit à chaque fois que le coach me sollicitera, je ferai mon maximum sur le terrain », a expliqué le meilleur buteur de la Super-Lig.

D’après Mbaye Diagne, l’ambiance est au beau fixe au sein de la sélection. « Il y a une bonne ambiance au sein du groupe, de la confiance, de l’entente surtout. Nous prions Dieu de nous accorder la réussite dans cette CAN », a fait savoir l’ancien de Kasimpasa.

Toujours selon Mbaye Diagne, remporter une Coupe avec le Sénégal est plus important que tout. « Je remercie le bon Dieu. J’ai réussi une saison en remportant le championnat et la Coupe avec Galatasaray. Mais tout ça est derrière nous maintenant. Le plus important actuellement, c’est la CAN. Je vais me concentrer là-dessus, travailler dur pour apporter à la sélection plus que tout ce que j’ai donné à mon club. Pour moi, le Sénégal est plus important que tout », a relevé l’attaquant sénégalais avant de conclure.

« Il ne s’agit pas uniquement de la CAN 2019. Ma philosophie est que je dois confirmer chaque jour, même lors des matchs amicaux. On doit à chaque fois rassurer les sénégalais, saisir toutes les opportunités ».

Wiwsport.com