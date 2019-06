Joueur du PSG, Eric-Maxime Choupo-Moting s’est prononcé sur la préparation de la sélection du Cameroun à cinq jours de la CAN 2019 qui aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Selon l’attaquant des Lions Indomptables, l’équipe sera prête pour la Compétition.

« Le stage se déroule très bien ici. Les conditions de travail sont très bonnes. Le groupe vit bien et il y a une bonne ambiance, mais on s’entraîne aussi. On reste concentrés », a confié le joueur parisien au micro de Fécafoot TV avant de continuer.

« C’est normal qu’il y ait une certaine pression mais on doit la gérer. Le Cameroun est une grande nation de football, c’est normal qu’on fasse toujours partie des favoris mais on se concentre sur nous-mêmes. Je pense qu’on va être prêts pour la CAN », a ajouté l’attaquant camerounais dans une interview repris par le site africatopsports.

Wiwsport.com