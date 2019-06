Ce n’est pas la saison prochaine que Reug Reug croisera Ama Baldé. Même si le promoteur de la Petite Côte a émis l’idée de ficeler ce combat de rêve. Les négociations risquent de ne pas aboutir. Car l’écurie Falaye Baldé n’a pas accordé une suite favorable à cette proposition :

« Je ferai aucun commentaire là-dessus. Sinon dafay am buzz », snobe Jules Baldé, grand frère et mentor du lutteur. Ama Baldé, qui avait l’habitude de disputer au moins un combat, chaque année, observera la première saison blanche de sa carrière. Et pour cause, son combat contre Tapha Tine de Baol a été finalement avorté.

Rappelons que Reug Reug a terrassé Gris 2 d’une prise spectaculaire, samedi dernier, à l’arène nationale. Une victoire prestigieuse, qui ouvre beaucoup de porte au lutteur de Thiaroye.

Wiwsport.com – Luttetv