Le jeune talent sénégalais issu du centre de formation de Séville, Ibrahima Sow, a été l’auteur d’un but incroyable lors du tournoi des moins de 12ans, la « LaLigaPromises », en Espagne.

Malgré de nombreuses critiques en raison de sa différence physique et technique par rapport à ses coéquipiers et ses rivaux, le jeune sénégalais de Séville, Ibrahima Sow, répond aux critiques comme il sait si bien le faire : en marquant des buts. Avec le brassard de capitaine, Ibrahima a inscrit un magnifique but, digne du grand Ibrahimovic, joueur avec lequel il est souvent comparé, et pas seulement pour la similitude avec son nom.

Le jeune joueur a réalisé un excellent contrôle lors du derby du tournoi entre Séville et le Betis Séville, puis a réalisé une course puissante avant d’effacer deux adversaires et inscrire un but précieux pour son équipe. Une réalisation qui a rapidement fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. D’autant plus qu’il qualifie son équipe en quart de finale. Un talent à suivre !

Aseguran que el africano Ibrahima Sow, delantero del Sevilla Juvenil de 1.75 mts, tiene 12 años… Será en cada pierna? pic.twitter.com/XuXLmWR4Sq — Isidro Avila (@IsidroAvila) June 15, 2019

Besoccer