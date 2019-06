Le Dakar Université Club a encore battu l’US Ouakam en playoffs (79-70) ce samedi au stadium Marius Ndiaye.

Victorieux à l’aller, les étudiants ont à nouveau pris l’ascendant sur des Ouakamois dominés durant toute la rencontre (41-34 à la pause). Et même si ces derniers sont revenus à trois (59-56) dans le 3e quart-temps, les joueurs de Parfait Adjivon affichaient plus de détermination et ont logiquement remporté ce duel, nous renseigne Basketsenegal.

Wiwsport.com