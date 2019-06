Hervé Renard avait pourtant prévenu ses joueurs. Peine perdue : le Maroc s’est incliné ce dimanche (2-3) au Grand Stade de Marrakech face à la Zambie, l’équipe qui révéla le sélectionneur français au grand public en 2012.

A peine 46 secondes de jeu s’étaient écoulées que les Chipolopolo ouvraient le score par Mwape Musonda (1′, 0-1). Privés de Marouane Da Costa et de Noussair Mazraoui, ménagés, les Lions de l’Atlas peinaient à réagir avec vigueur. L’égalisation allait venir d’une initiative de leur meilleur élément, Hakim Ziyech. Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam crochetait et armait une frappe de l’entrée de la surface, sur laquelle Chibwe ne pouvait que s’incliner (24eme, 1-1).

En panne de rythme et d’idées, les Marocains ne réussissaient pas une grande première période et ne parvenaient pas à préserver le score jusqu’à la pause, Evans Kangwa redonnant l’avantage aux visiteurs (44eme, 1-2). C’est encore Ziyech qui les remettait dans le match en égalisant sur penalty (55eme, 2-2). Les entrées de Boussoufa, Aït-Bennasser et Abdelhamid ne bouleversaient pas la donne du match, marqué par les sifflets du public à l’encontre de Fayçal Fajr, en cause dans le « Hamdallah gate ».

Le dernier mot restait aux Zambiens et à Enoch Mwepu (75eme, 2-3). Le Maroc subissait une deuxième défaite devant ses supporters en deux matchs de préparation. Pas idéal pour la confiance à une semaine de son entrée en matière à la CAN 2019, face à la Namibie.

