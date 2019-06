Thiat de l’écurie Tapha Boy Bambara est sorti vainqueur de son duel face à Armée de l’écurie Béne Barack Mbollo. Un combat qui a duré moins de cinq minutes mais qui a fait saliver les amateurs.

Ce samedi, le poulain de Tapha Boy Bambara a renoué avec le succès en remportant son duel face à Armée. Les deux lutteurs ont régalé les amateurs de la lutte présents dans les gradins de l’Arène nationale.

Thiat s’est exprimé après le combat. Il a tenu à remercier ses supporters et son entourage pour les efforts consentis. « J’avais besoin de cette victoire plus que quiconque. J’ai vu mes supporters pleurer lors de mon départ et ça m’a beaucoup touché. De ce faite, je ne pouvais que gagner aujourd’hui. Je les remercie tous », affirme Thiat.

Le tombeur de Armée n’a pas manqué de remercier son partenaire Siteu. « Je tiens aussi à remercier mon frère Siteu. Il m’a appelé depuis les USA pour m’encourager », conclut Thiat.

Wiwsport.com