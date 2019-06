L’anniversaire des 20 ans de Luc Nicolaï dans l’arène a été d’un beau spectacle ce samedi à l’Arène Nationale. Une belle fête clôturée par une victoire de Reug Reug sur Gris 2.

C’est d’une prise spectaculaire que Reug Reug a disposé de son adversaire du jour Gris 2. Comme il l’avait promis lors des face-à-face, Reug Reug a encore servi aux amateurs toute la panoplie de son talent en prenant le dessus sur l’espoir de Fass, Maodo.

Au sortir de son combat qu’il a bien maîtrisé techniquement de bout en bout, Reug Reug a réagi de la plus sobre des manières. « Je rends grâce à Dieu car c’est lui qui en a décidé ainsi, je rends grâce à mon père aussi. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu sans relâche sur ce combat. C’est le fruit d’un travail âpre et dévoué et nous rendons grâce. « J’encourage mon adversaire Gris 2, qui n’a pas démérité. C’est un champion et je le félicite et l’encourage pour ses prochaines sorties », lâche-t-il au micro de Bécaye Mbaye.

Voilà que le pensionnaire de l’écurie Thiaroye Sur-Mer franchit un pas considérable dans sa progression vers le sommet. Attendons de voir jusqu’où le meilleur lutteur de 2017 est déterminé à bousculer la hiérarchie de l’arène.

wiwsport.com