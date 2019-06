Mohamed Salah a été plus que déterminant lors des deux dernières saisons de Liverpool, tant en Premier League qu’en Ligue des Champions. Mais cette année, une rivalité dormante avec son coéquipier Reds, Sadio Mané.

Selon une information relayée par le site de Liverpool, Mo Salah aurait pensé à quitter la formation de Jürgen Klopp. Selon la source, le génie égyptien aurait annoncé qu’il quitterait le club à l’issue de la finale. Mais après avoir remporté la LDC, il semblerait que Salah soit revenu sur sa décision, et avait précisé qu’il reverrait sa position l’été prochain.

Mais un tel bruit sous entendrait un malaise entre l’égyptien et le reste du groupe, notamment son rapport avec Sadio Mané qui se détériore de jour en jour. Lors de la finale de la Ligue des Champions, Mané avait reproché à son coéquipier à trois reprises son individualité, et son égoïsme. Un problème de leadership qui remettrait en cause l’entente et l’harmonie dans le vestiaire des Reds.

Ce qui est clair est que si Mohamed Salah avait décidé de quitter la Mersey cet été, cela pourrait consacrer l’attaquant sénégalais comme désormais seul patron de l’effectif de Liverpool. La question qui est souvent revenue sur les langues cette saison, a été de déterminer qui de Mané ou Salah est le patron des Reds. L’issue du mercato de cet été nous en dira plus en tout cas, si on sait que Klopp ne laissera pas partir l’élément indispensable à son dispositif.

Salah a été tenté de rejoindre Real Madrid ou Juventus après la finale de #LDC.

Mais après avoir remporté #LDC et être champion avec Liverpool, il estime que le moment est mal choisi pour partir.

Salah a mis le club en alerte qu'il reverra sa situation l'été prochain (Mirror) pic.twitter.com/LJEk7tJB4w — Liverpool FC🇫🇷 (@LFCFRA) June 15, 2019

wiwsport.com