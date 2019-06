Henri Saivet n’est « pas vraiment » surpris de faire partie de la liste des 23 Lions retenus pour la CAN 2019. Mais, l’ancien Girondins de Bordeaux, le couperet d’Aliou Cissé pouvait quand même tomber sur la tête de n’importe quel joueur parce que l’équipe est bien lotie à tous les niveaux.

Interrogé sur la question à savoir s’il était surpris de faire partie du groupe appelé par Aliou Cissé. « Pas vraiment. J’ai toujours travaillé pour revenir dans cette sélection et, comme le coach l’a dit, l’équipe nationale n’appartient à personne. Il y’a un groupe de plus de 50 joueurs qui aspirent à venir. Le plus important, c’est de continuer à travailler en club pour revenir… », affirme Henri Saivet au quotidien Record.

Pour celui qui a pris l’aisance de beaucoup communiquer avec ses coéquipiers durant les séances d’entraînement, il devra bien batailler pour trouver une place de titulaire dans le onze des Lions. Mais cette situation est loin d’ébranler le milieu de terrain de Bursaspor qui appartient à Newcastle. « De toute façon on sait que dans une entreprise seul le travail paie. On peut rester des heures à parler, mais il n’y a que le travail qui paie. Nous tous ici, on en a conscience. On n’est pas ici parce que le coach nous aime bien. On est là parce qu’on a bien fait notre travail. Une fois en sélection, on doit encore redoubler d’effort pour bien représenter notre pays », déclare Saivet aux confrères de Record.

Préférant ironiser sur le fait que son nom rime souvent avec les coups de pied arrêtés, Saivet a quand même tenu à faire avoir aux gens qui pensent cela qu’ils se trompent. Saivet dit qu’il est bien conscient du travail qu’il doit abattre pour leur montrer qu’ils ont tort. Pour celui qui signe son retour dans la Tanière après deux ans, il faut être sérieux et avoir beaucoup d’humilité pour venir à bout de toutes les nations prétendantes au sacre final.

